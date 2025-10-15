Страшная авария в Уфе: двое погибших, шестеро пострадавших

В Уфе по факту массовой аварии с двумя погибшими завели уголовное дело. Массовое ДТП произошло сегодня утром на перекрестке улиц Новожёнова и Уфимского шоссе. У большегруза отказали тормоза. На полной скорости машина влетела в легковые авто. Двое пострадавших скончались на месте, ещё шестеро получили травмы.

Груженый «Шахман» таранит легковушку. Но после первого столкновения скорость махины практически не снижается. Самосвал продолжает движение, сметая всё на своём пути, остановившись лишь после удара с фурой. Между двумя большегрузами оказывается зажат искорёженный легковой автомобиль. Вскоре спасатели достанут оттуда тела двоих погибших.

Машины разбросаны по проезжей части и за её пределами. Шестеро пострадавших были доставлены в больницы. Авария произошла в полдесятого утра. Многие из пострадавших направлялись на работу.

Судя по видеозаписям, погибших могло быть гораздо больше. У большегруза отказали тормоза. «Шакман» ехал по Уфимскому шоссе с горы, из-за спуска развив бешеную скорость. На «зебре» грузовик едва не сбивает пешеходов, которые вовремя замечают мчащуюся махину. А вот у водителей авто времени на то, чтобы уйти от удара, не было.

За рулём находился 27-летний мужчина. Он получил травму головы. На кадрах возле грузовика, предположительно, он. В отношении водителя возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».