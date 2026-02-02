В Уфе столкнулись две «Лады Гранты»: есть пострадавшая

Вчера, 1 февраля, около 11:00 утра в Уфе произошло ДТП с пострадавшей. На улице Кольцевой столкнулись два автомобиля «Лада Гранта».

По информации ГАИ, 26-летняя девушка, двигавшаяся по ул. Кольцевой со стороны ул. Борисоглебского, не убедилась в безопасности маневра и допустила столкновение с автомобилем под управлением 49-летнего водителя.

В результате аварии автоледи была доставлена в медицинское учреждение. После оказания необходимой помощи ее отпустили.

По факту ДТП начато административное расследование.