В Башкирии увековечили память мелиоратора Бахытгалея Батанова

В Хайбуллинском районе увековечили память выдающегося мелиоратора Бахытгалея Батанова. В его честь на территории Акъярского водохранилища открыли мемориальную доску. Но главным увековечением его памяти являются результаты его работы.
Под руководством Бахытгалея Николаевича было построено более 100 водохранилищ и гидротехнических сооружений. Из них 10 – в Хайбуллинском районе, и многие функционируют по сей день, обеспечивая водоснабжение для местных жителей. В торжественном открытии мемориальной доски принял участие вице-премьер правительства Александр Шельдяев.
Бахытгалей Батанов – учёный, доктор сельскохозяйственных наук. Он делился своими знаниями и опытом со студентами, вдохновляя их на разработки инновационных решений, занимался подготовкой кадров для села. Был мудрым наставником для своих коллег. Его профессионализм до сих пор служит примером.