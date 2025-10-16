В Башкирии увековечили память мелиоратора Бахытгалея Батанова

В Хайбуллинском районе увековечили память выдающегося мелиоратора Бахытгалея Батанова. В его честь на территории Акъярского водохранилища открыли мемориальную доску. Но главным увековечением его памяти являются результаты его работы.

Под руководством Бахытгалея Николаевича было построено более 100 водохранилищ и гидротехнических сооружений. Из них 10 – в Хайбуллинском районе, и многие функционируют по сей день, обеспечивая водоснабжение для местных жителей. В торжественном открытии мемориальной доски принял участие вице-премьер правительства Александр Шельдяев.