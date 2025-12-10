В районах Башкирии почтили память Героев Отечества

В честь Дня Героев Отечества в разных частях республики почтили память воинов из Башкортостана, которые отдали жизни за защиту страны. Так, в Караиделе в сквере Героев прошел торжественный митинг, на котором ветераны боевых действий, местные жители и школьники возложили цветы к памятнику героям.

В Чишминском же районе провели уроки мужества, на которых рассказывали о подвигах солдат и офицеров Советской и Российской армий. В том числе уроженцах муниципалитета, которые удостоены звания Героя России.

Рули трезво: как в Башкирии борются с пьяными водителями
Пенальти