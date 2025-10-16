Башкирия получит 3,5 млрд рублей на новые ФАПы

Башкортостану выделили 3,5 млрд рублей на новые ФАПы. Это один из самых крупных траншей, распределённых субъектам Российской Федерации. Эти средства республика получит в ближайшие два года на региональные проекты модернизации первичного звена здравоохранения.
Ранее Радий Хабиров упоминал, что республика ждёт решения федерального Минздрава по этому вопросу, отметив, что это будет большая сумма и большой объём работы. Башкортостану выделена одна из самых крупных субсидий.
Всего в республике порядка 2 тысяч фельдшерско-акушерских пунктов. На сегодня 608 заменены современными модульными конструкциями, и эта работа гарантированно продолжится в течение ещё двух лет. В текущем году обновлено 134 пункта, а всего до 2030 года запланировано заменить 400 ФАПов.