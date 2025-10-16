В Уфе стартовал семинар Высшей партийной школы «Единой России»

В Уфе стартовал третий семинар филиала Высшей партийной школы «Единой России». Глава Башкортостана, будучи руководителем регионального отделения, принял участие в мероприятии, которое проходит на площадке Геномного центра. Это один из корпусов Межвузовского кампуса, строительство которого продолжается. Уже начинают формироваться первые контуры основных семи башен.

Уже на заседании руководитель управления политической работы, директор Высшей партийной школы Роман Романов выразил признательность Радию Хабирову за плодотворное сотрудничество и организацию семинара, а также рассказал об основных блоках учебной программы, в том числе о деятельности муниципальных партийных команд, способах взаимодействия с жителями. Уделили внимание работе по информированию людей о важных государственных проектах и инициативах в рамках Народной программы.