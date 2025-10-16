В Хайбуллинском районе прошел легкоатлетический забег

200 участников приняли участие в пробеге «Акъярское водохранилище – Акъяр». На старт вышли как местные жители, так и соседних городов, включая Сибай, Баймак и Абзелиловский район.

Наравне с молодым поколением в пробеге принимали участие и атлеты старшего возраста. Среди них неоднократные победители Уфимского марафона Дамир Хасанов из Сибая и Алсу Байзигитова из Баймакского района. Оба спортсмена соревновались в возрастной группе 55 лет и старше.