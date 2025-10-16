В Башкирии с начала года пожары унесли жизни 161 человека

В Башкирии подвели печальную статистику по пожарам. По данным Госкомитета РБ по ЧС, в республике с начала года произошло более 6000 возгораний, жертвами которых стали 161 человек.

С наступлением отопительного сезона спасатели призвали жителей быть особенно бдительными: своевременно ремонтировать печи и камины, доверяя их кладку только профессионалам. Специалисты также напомнили о запрете на использование горючих жидкостей для розжига и сушку вещей на печах. Во избежание возгорания мебель и занавески следует располагать не ближе, чем в полуметре от отопительных приборов.