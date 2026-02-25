В Башкирии ночное ДТП с опрокидыванием унесло жизнь человека

В Белорецком районе выясняют обстоятельства аварии, произошедшей минувшей ночью на трассе Стерлитамак – Белорецк – Магнитогорск.
По предварительным данным ГАИ, ДТП случилось около полуночи на 235 км автодороги. 25-летний водитель за рулем автомобиля «Лада Ларгус» не справился с управлением, допустил съезд в кювет, после чего машина опрокинулась.
К сожалению, 20-летний пассажир скончался на месте происшествия до приезда скорой помощи. Еще пять человек, находившихся в салоне, с травмами различной степени тяжести доставлены в больницу.
Видео: ГАИ РБ.