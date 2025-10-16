В Башкирии наградили медиков за работу в рамках проекта «Поезд здоровья»

Поезда, спасающие жизни. И его пассажиры — это медики. В этом году благодаря проекту «Поезд здоровья» удалось выявить у сельских жителей более 27 тысяч заболеваний и многим спасти тем самым жизни. Глава Башкортостана сегодня встретился с медиками, которые уже не первый год выезжают в составе бригад. Акция охватывает самые отдалённые населённые пункты.

В кардиоцентре Рамила Габдулловна оказалась, потому что, в свою очередь, врачи тоже вовремя доехали до неё. В родной Учалинский район прибыл «Поезд здоровья». В его составе была опытный кардиолог Роза Садыкова, которая, осмотрев пациентку, заподозрила неладное. В кардиоцентре пациентке провели дополнительное обследование. 12 лет назад Рамила Габдулловна уже перенесла инфаркт миокарда.

Ради этого врачи вот уже седьмой год медицинским десантом и выезжают в сёла. В бригадах «Поездов здоровья» работают как специалисты центральных районных больниц, так и столичных клиник. История Рамилы Габдулловны — одна из 27 тысяч. Именно столько заболеваний в этом году в рамках акции выявили медики.

Главный результат – медики вовремя выявляют болезни, угрожающие жизни. Это онкологические, сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет и другие. Знаю, что порой вы оказываете и неотложную помощь. Каждая спасённая жизнь для нас важна. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Сельчане могут в одном месте пройти ЭКГ, УЗИ и флюорографию, сдать кровь, измерить давление, уровень глюкозы и холестерина. В составе медицинского десанта — терапевт, невролог, кардиолог, хирург, маммолог, гинеколог и другие специалисты. Об отношении людей к акции можно судить хотя бы по тому, как встречают врачей.

«Поезда здоровья» курсируют по деревням и сёлам уже семь лет. И благодаря проекту удалось обследовать пласт людей, которые многие годы и вовсе не посещали врачей. Глава республики поблагодарил медперсонал «Поездов здоровья» за отличную работу и спасенные жизни, вручив врачам государственные награды. Среди них Альфия Сайфуллина, врач-гериатр. Специалист, который занимается пациентами 60+. И о профессионализме врача уже можно судить хотя бы по её внешнему виду и энергии, которые совершенно не вяжутся с её возрастом.