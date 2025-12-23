На телеканале БСТ прошло мероприятие в рамках проекта «Без чертежей»

Участники погрузились в мир телевидения: для них была организована полномасштабная съёмка для эфира новостей. Кроме того, ведущая телеканала Лилия Курамшина провела мастер-класс, поделившись секретами профессии, позирования и работы на камеру.

Гости также смогли заглянуть за кулисы телецентра во время экскурсии. «Без чертежей» – это пространство, где можно не только отлично провести время и получить новые знания, но и заявить о себе, укрепив свои позиции в творческом сообществе региона. Организаторы мероприятия – уфимские компании, работающие в сфере отделки и ремонта помещений. Узнать о проекте можно на сайте без-чертежей.рф.