Жителю Башкирии пришили оторванное ухо

Жителю Башкортостана пришили оторванное ухо. Сложнейшую операцию провели в Уфе спустя, казалось бы, невозможные 16 часов после травмы. 35-летний житель Стерлибашевского района упал с коня во время его объездки. Не успев отскочить, попал под копыта скакуна. В результате — травматичный разрыв ушной раковины и угроза потери слуха. Ампутированное ухо искали всем селом более пяти часов.

Улыбка пациента — показатель его самочувствия. Контрольный визит к врачу показал хорошие результаты. Ухо прижилось, слух сохранен на 100%. Ещё 3 месяца назад в такой исход трудно было поверить.

Трагедия произошла в июне около 5 часов вечера. Фидан Мигранов упал с коня и, не успев отскочить, попал под копыта. В состоянии шока отправился в районную больницу. На операционном столе в Уфе оказался лишь утром, спустя 16 часов. Надежды на благоприятный исход было мало.

Первая операция длилась 2 часа. Сформировали карман и имплантировали ушной хрящ под кожу, чтобы сохранить каркасные свойства ушной раковины. Спустя 2 месяца еще одна, по восстановлению задней поверхности уха кожным лоскутом с живота. Затем перевязки и реабилитация. Руками хирурга слух удалось спасти.