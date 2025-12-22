В Башкирии врачи «пришили» отрубленный топором палец

Врачи Благовещенской больницы успешно восстановили ампутированный палец. Местный житель получил тяжелое повреждение во время работы во дворе.

После осмотра врачи приняли решение о проведении экстренной операции. «Ювелирная работа» включала восстановление мельчайших сосудов для возобновления кровотока, точную фиксацию костей и реконструкцию мягких тканей для обеспечения полноценного восстановления движения пальца.

Сейчас первый и самый важный этап позади — палец успешно прижился. Для полного возвращения функций кисти пациент проходит комплексную реабилитацию, которая включает лечебную физкультуру, физиотерапию и медикаментозную терапию. Врачи дают благоприятный прогноз.