В Уфе ребенок пострадал в ДТП во дворе

Вчера утром, 16 октября,в Уфе во дворе дома на улице Гафури произошло ДТП с участием ребенка. Подробности рассказали в ГАИ столицы.

По данным ведомства, 46-летний водитель за рулем автомобиля «Москвич 3» совершил наезд на 7-летнего мальчика, который выбежал на проезжую часть из-за припаркованной машины.

В результате аварии несовершеннолетний пешеход получил травмы и был доставлен в медучреждение. После оказания необходимой помощи его отпустили.

По факту случившегося начато административное расследование.