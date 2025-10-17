В Уфе воду в радиаторах окрасят зелёным

Подкрашенная вода будет поступать в радиаторы отопления. Если вдруг из кранов польется зелёная горячая вода, это будет говорить о проблемах, поэтому жителям рекомендуют сразу обращаться в аварийно-диспетчерскую службу своей управляющей компании или напрямую в «БашРТС»: