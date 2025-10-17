В Уфе воду в радиаторах окрасят зелёным

Компания «БашРТС» намерена провести испытания герметичности тепловых сетей в Уфе. Для проверки труб будет использован экологичный красителя уранин А (флуоресцеин), который имеет зелёный цвет. Испытания запланированы с 20 октября по 30 ноября.

Фото №1 - В Уфе воду в радиаторах окрасят зелёным

В сетевую воду добавят специальный краситель, окрашивающий в ярко-зеленый цвет, что позволит специалистам выявить даже небольшие утечки и места несанкционированного отбора на трубопроводах отопления. Во время испытаний специалисты будут постоянно делать обходы тепловых сетей, проверять внутренние системы и оборудование центральных тепловых пунктов.

Краситель уранин А абсолютно безвредный для живых существ и окружающей среды, а такой метод проверки труб применяется во всём мире.

Подкрашенная вода будет поступать в радиаторы отопления. Если вдруг из кранов польется зелёная горячая вода, это будет говорить о проблемах, поэтому жителям рекомендуют сразу обращаться в аварийно-диспетчерскую службу своей управляющей компании или напрямую в «БашРТС»:

Орджоникидзевский район – 8 (347) 242-44-37;

Калининский район – 8 (347) 269-24-33;

Октябрьский район – 8 (347) 269-31-24;

Советский район – 8 (347) 272-49-72.

