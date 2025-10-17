В Уфе состоялся конкурс чтецов «Живое слово»

Его участниками стали студенты профессиональных образовательных организаций республики. Молодые дарования декламировали произведения классиков русской и башкирской поэзии и выступали с творческими номерами.

Ежегодное мероприятие организовано республиканским центром культуры учащихся молодежи и проходит уже в десятый раз. В этом году свои таланты продемонстрировали более 80 учащихся ссузов со всего Башкортостана. Победителями конкурса стали участники, представляющие Кушнаренковский и Уфимский колледжи.