В Башкирии расследуют смерть подростка в интернате

Следователи Башкирии расследовали уголовное дело, которое направлено прокурору. Кроме того, региональным следственным управлением расследуется еще одно уголовное дело. Александр Бастрыкин вновь затребовал у руководителя СК по РБ Владимира Архангельского доклад о результатах расследования уголовных дел.