В Башкирии расследуют смерть подростка в интернате

В детском доме-интернате в Башкирии умер подросток. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин потребовал доклад о расследовании случившегося.
В январе 2022 года на территории учреждения было найдено бездыханное тело 13-летнего ребёнка-инвалида с явными телесными повреждениями. Опекун погибшего считает, что смерть мальчика носит криминальный характер.
Следователи Башкирии расследовали уголовное дело, которое направлено прокурору. Кроме того, региональным следственным управлением расследуется еще одно уголовное дело. Александр Бастрыкин вновь затребовал у руководителя СК по РБ Владимира Архангельского доклад о результатах расследования уголовных дел.