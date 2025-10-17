В Уфе Башдрам открыл 106-й творческий сезон

Новое прочтение знаменитой трагедии. 106-й сезон Башкирского академического театра драмы имени Мажита Гафури открылся со спектакля «В ночь лунного затмения» по одноимённой пьесе народного поэта Башкортостана Мустая Карима.
Эта трагедия – одно из главных произведений великого драматурга, впервые поставленное на сцене театра ещё в 1964 году. Тогда спектакль стал событием, определившим путь автора как мастера трагедийного жанра.
Новая постановка – это уважительное обращение к классике и в то же время современное прочтение, наполненное мощной эмоцией и поэтической атмосферой. Интересным средством выразительности стал элемент древнегреческой трагедии – хор.