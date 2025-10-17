В Москве открылась выставка картин Давида Бурлюка из музеев Уфы

В 1922 году Бурлюк эмигрировал в Америку, в 50-х и 60-х возвращался в Советский Союз, но о выставках не могло быть и речи. Единственным музеем, в котором даже в годы «холодной войны» были представлены его произведения, был Башкирский художественный музей им. М.В. Нестерова. Бурлюк жил в Башкортостане три года, оставил большое количество произведений, на основе которых была сформирована самая крупная в музейном сообществе России коллекция его живописи и графики.