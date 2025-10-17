Радий Хабиров сообщил о взрыве на заводе в Стерлитамаке

Как позже добавил глава региона, в результате ЧП в Стерлитамаке пострадали восемь человек. Трое из них извлечены и госпитализированы в городскую больницу Стерлитамака. Одна пациентка – в тяжелом состоянии в реанимации. У двух других состояние средней тяжести, угрозы жизни нет. Вся необходимая медицинская помощь оказывается. На месте происшествия продолжаются поиски. Остальные работники предприятия находятся вне периметра места взрыва.