Радий Хабиров сообщил о взрыве на заводе в Стерлитамаке

На предприятии «Авангард» в Стерлитамаке в одном из цехов произошел взрыв. Об этом в своих соцсетях сообщил Глава Башкортостана. Радий Хабиров отметил, что причины произошедшего устанавливаются. Здание цеха получило серьезные повреждения.
Сотрудники завода эвакуированы. К сожалению, есть пострадавшие, им оказывается необходимая помощь. На месте работают все оперативные службы, представители правоохранительных органов.
Как позже добавил глава региона, в результате ЧП в Стерлитамаке пострадали восемь человек. Трое из них извлечены и госпитализированы в городскую больницу Стерлитамака. Одна пациентка – в тяжелом состоянии в реанимации. У двух других состояние средней тяжести, угрозы жизни нет. Вся необходимая медицинская помощь оказывается. На месте происшествия продолжаются поиски. Остальные работники предприятия находятся вне периметра места взрыва.