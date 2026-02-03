Радий Хабиров поблагодарил общественников за поддержку участников СВО

Радий Хабиров поблагодарил актив институтов гражданского общества за их вклад в сложный для страны период. Глава республики отметил, что благодаря общественникам поддержка участников специальной военной операции носит постоянный и разносторонний характер – от отправки гуманитарных конвоев и сборов тёплых вещей до духовной поддержки бойцов на передовой. Башкортостан лидирует в Приволжском федеральном округе по числу НКО, а также входит в топ-20 всероссийского рейтинга развития гражданского общества.
За последние три года на социальные проекты некоммерческих организаций из республиканского фонда было направлено более 1,2 млрд рублей. Роль институтов гражданского общества в Башкортостане высока, и работа по самым насущным вопросам продолжится. В завершение встречи Радий Хабиров вручил активистам государственные награды – в знак признательности их труду.