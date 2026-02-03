Радий Хабиров поблагодарил общественников за поддержку участников СВО

Радий Хабиров поблагодарил актив институтов гражданского общества за их вклад в сложный для страны период. Глава республики отметил, что благодаря общественникам поддержка участников специальной военной операции носит постоянный и разносторонний характер – от отправки гуманитарных конвоев и сборов тёплых вещей до духовной поддержки бойцов на передовой. Башкортостан лидирует в Приволжском федеральном округе по числу НКО, а также входит в топ-20 всероссийского рейтинга развития гражданского общества.

Роль и значение института гражданского общества мы очень хорошо понимаем, очень высоко ценим, и я считаю, что за тот порядок, который есть в республике, общественную стабильность, за решение многочисленных вопросов людей, которые не столь эффективно, может быть, решает государство, решаете вы.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

За последние три года на социальные проекты некоммерческих организаций из республиканского фонда было направлено более 1,2 млрд рублей. Роль институтов гражданского общества в Башкортостане высока, и работа по самым насущным вопросам продолжится. В завершение встречи Радий Хабиров вручил активистам государственные награды – в знак признательности их труду.

