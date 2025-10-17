В Башкирии 750 детей-сирот получат жилье до конца года

В Башкортостане на обеспечение жильем детей-сирот в текущем году выделено 2 млрд 800 млн рублей. Путем предоставления квартир или сертификатов на их приобретение до конца 2025 года будут обеспечены 750 нуждающихся. Многие уже получили свои квадратные метры. Кто-то уже обживается, а кто-то только готовится к переезду.

Порог своей квартиры Руслан Мингазов переступает во второй раз. Совсем недавно только вручили ключи. Чистовая отделка, осталось только подключить плиту, перевезти мебель, и можно переезжать. Правда, хозяин признается: хочется кое-что переделать на свой вкус. Но Руслан уверен: этот Новый год с семьей он встретит уже здесь, а не в съёмном жилье.

Руслан Мингазов — сирота. В 2017-м встал в очередь на предоставление жилья. После приюта, когда исполнилось 18 лет, принял решение идти в армию. После срочной службы подписал контракт. Руслан — участник спецоперации. В одном из боев попал под сильный обстрел, получил тяжелое ранение руки.

Сейчас Руслан занимается оформлением инвалидности. В планах — заниматься общественной деятельностью и, конечно, обустраивать семейное гнездо. С 2013 года полномочия по обеспечению жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданы в органы местного самоуправления. В Уфе за это время выдали квартиры тысяче пятистам сиротам.

На это из федерального и республиканского бюджетов было выделено почти 2,5 млрд рублей. В 2025-м уже 129 человек стали счастливыми обладателями квадратных метров. Еще 45-ти жителям столицы ключи вручат до конца декабря. Жилье предоставляется по договору спецнайма, и при соблюдении ряда условий через три года сирота может стать полноправным владельцем квартиры.