В Башкирии накануне Нового года 15 детей-сирот получили ключи от квартир

Подарок стоимостью в несколько миллионов рублей. Накануне Нового года 15 детей-сирот решили свой жилищный вопрос. Вручение ключей от квартир состоялось сегодня в Благовещенске. Дождались своего часа и переселенцы из ветхого аварийного жилья.

Это не просто подарок, а больше путёвка в новую жизнь. Ключи от собственной квартиры в руках, осталось теперь наполнить квадратные метры теплом семейного очага, чего Анастасия Насырова была лишена в 9 лет, оставшись сиротой при живых родителях.

Вместе с Анастасией положенные законом квадратные метры от государства в новом доме получили сегодня 14 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Здесь же по адресу Зенцова, 1 будут проживать переселенцы из аварийного жилья. Раисе Скотниковой далеко уезжать не пришлось. Новостройку возвели рядом с их старой двухэтажкой, которая пойдет под снос.

В новой квартире проблем с горячей водой уж точно быть не должно. Жилые помещения при этом предоставляются благоустроенными, с чистовой отделкой и полностью готовыми к заселению.