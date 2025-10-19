В Башкирии за 5 лет отремонтировали и построили 7 тысяч км дорог

Сотрудники стратегически важной сферы страны и республики. Третье воскресенье октября профессиональный праздник отмечают работники дорожного хозяйства. Именно от их труда зависит комфорт и безопасность автомобилистов и пешеходов. За последние пять лет в Башкортостане отремонтировано и построено более 7 тысяч км дорог. В регионе возводятся крупные инфраструктурные проекты, в открытии которых участвует Президент страны.

Президент поздравил всех, кто трудится в дорожной отрасли. От них немало зависит качество жизни миллионов россиян, развитие торговых связей, логистики и туризма. Наглядный пример, который упомянули на совещании правительства страны, — недавно открытый при участии Владимира Путина отрезок скоростной магистрали М-12 Дюртюли — Ачит.

На трассе М-12 «Восток» на участке Дюртюли - Ачит с момента открытия совершено более 1,8 млн поездок. Протяженность маршрута между Москвой и Екатеринбургом сократилась на 200 км. Продолжаются работы по расширению подъездов к крупным городам, включая Иваново, Нижний Новгород, Ижевск, Ульяновск, Уфу, Пермь. Марат Хуснуллин, заместитель председателя Правительства Российской Федерации

Это лишь один из масштабных проектов, реализованных в Башкортостане. Восточный выезд, Южные ворота, арочный мост, а также переправа через реку Ик на границе с Татарстаном. В регионе строится и ремонтируется беспрецедентное количество объектов.

Задач впереди ещё много. Нам нужно ликвидировать узкое «горлышко» на въезде в Башкортостан по трассе М-5. Довести до четырёх полос оставшиеся участки на трассе М-7. И, конечно, к 2030 году мы должны выполнить поручение федерального центра и сделать дорогу первой категории от Уфы до новой трассы М-12. Продолжается капитальный ремонт федеральной трассы Р-240 Уфа-Оренбург на участке от Стерлитамака до деревни Ашкадар. Объём работ там большой. На днях сам там проезжал, видел — работа кипит. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

За каждым из таких проектов стоят обычные люди — сотрудники дорожной отрасли. Скромные и не привыкшие к излишнему вниманию.

Другой герой праздника — Зари Фатхутдинов. Рассказывает, что не спал всю ночь перед награждением. В следующем году будет 45 лет, как он трудится водителем. Объездил почти всю страну, а последние годы работает в «Башкиравтодоре», наводя порядок на дорогах республики.

Несмотря на то, что работа в дорожной отрасли тяжелая, есть место здесь и женскому труду. Каждый второй награждённый — сотрудник «Башкиравтодора». Это флагман дорожной отрасли республики. Минувшим летом компания подверглась попытке рейдерского захвата.

Но властям Башкортостана совместно с правоохранителями и при личном вмешательстве Радия Хабирова удалось ее отстоять. В подвешенном состоянии была судьба почти 5 тыс. сотрудников. Встала работа на большинстве объектов. Но теперь коллектив возвращается на свою колею.

Дорожная сеть республики обновляется и растёт. Общая протяжённость уже превысила 50 тыс. километров. По этому показателю Башкортостан занимает второе место в стране после Алтайского края.