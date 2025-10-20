Стало известно состояние подростка, пострадавшего на батуте в Уфе

Министр здравоохранения республики Айрат Рахматуллин сообщил о состоянии 14-летнего подростка, который получил травмы на детской площадке в Кировском районе Уфы.

Фото №1 - Стало известно состояние подростка, пострадавшего на батуте в Уфе

По словам главы ведомства, инцидент произошел, когда подросток с друзьями находился на батуте. Конструкция не выдержала веса и провалилась под ногами детей. В результате 14-летний мальчик получил сотрясение мозга, закрытый перелом двух костей голени, а также многочисленные ссадины и ушибы. Ему была проведена операция.

Подростка доставили в городскую больницу №17. Его состояние оценивается как средней степени тяжести.

