Стало известно состояние подростка, пострадавшего на батуте в Уфе

По словам главы ведомства, инцидент произошел, когда подросток с друзьями находился на батуте. Конструкция не выдержала веса и провалилась под ногами детей. В результате 14-летний мальчик получил сотрясение мозга, закрытый перелом двух костей голени, а также многочисленные ссадины и ушибы. Ему была проведена операция.