В Башкирии с начала года на пожарах погибли 162 человека

С начала года в республике произошло 6380 пожаров, в которых погибли 162 человека. Еще 146 человек получили травмы различной степени тяжести. При этом огнеборцам удалось спасти 1323 человека, рассказали в региональном МЧС.

Отдельно в ведомстве сообщили о лесных пожарах. С начала пожароопасного периода в лесах Башкирии зафиксировано 20 очагов возгораний на общей площади 75,97 гектаров. На данный момент все они ликвидированы.