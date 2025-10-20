В Уфе прошёл республиканский фестиваль для детей с ОВЗ

Вы не просто соревновались, вы верили в себя, вы учились верить в себя и, конечно же, в чудо. И чудо сегодня произошло. Я хочу вам пожелать, чтобы вы никогда не забывали, что человеческие возможности безграничны, и поэтому дерзайте, побеждайте и, самое главное, каждый день преодолевайте и побеждайте себя.

Каринэ Хабирова, председатель попечительского совета благотворительного фонда «Территория Счастья»