В Уфе прошёл республиканский фестиваль для детей с ОВЗ

Сегодня в Уфе на базе реабилитационного центра «Салют» прошёл девятнадцатый республиканский культурно-спортивный фестиваль для учеников коррекционных школ. Более двухсот детей участвовали в турнирах по плаванию, легкой атлетике, прыжкам на скакалке, отжиманиям, подтягиваниям и по декоративно-прикладному искусству. Юные таланты мастерили поделки, а представители жюри оценивали, то как их выполнили. Многие ребята с детства страдают болезнями опорно-двигательного аппарата, имеют ограничения по здоровью.
Цель фестиваля — помогать талантливым детям с ограниченными возможностями здоровья заниматься физической культурой и спортом, а также творчеством. В Башкортостане проживают 35 тыс. детей с ОВЗ. Всем участникам турниров вручили призы и подарки. Победителям, а именно воспитанникам трёх коррекционных школ, вручили сертификаты на приобретение тренажёров в образовательные учреждения. Соорганизатором события также выступила председатель попечительского совета благотворительного фонда «Территория счастья» Каринэ Хабирова.