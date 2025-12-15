В Уфе открылась зимняя Спартакиада для детей с ОВЗ

Первая зимняя Спартакиада стран СНГ среди детей с ограниченными возможностями здоровья стартовала в Уфе. Во Дворце борьбы прошла масштабная церемония открытия. Участие в соревнованиях примут представители России, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана.

В течение пяти дней участники будут состязаться в горнолыжном спорте, сноуборде, кёрлинге, лыжных гонках и шахматах. Выступления будут проходить в трёх категориях: с нарушениями зрения, с нарушениями слуха и нарушениями в работе опорно-двигательного аппарата.