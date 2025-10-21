На улицах Уфы начались массовые проверки водителей

Сегодня, 21 октября, в Уфе на улицах Генерала Рыленко и Маршала Жукова проходят массовые проверки водителей.

По словам главного госавтоинспектора региона Владимира Севастьянова, экипажи ДПС работают над выявлением водителей, которые сели за руль, не имея прав, либо будучи ранее лишенными водительского удостоверения. Также в рамках рейда усилен контроль за нетрезвым вождением и соблюдением правил перевозки детей.