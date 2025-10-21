В Башкирии под колесами автомобиля погиб кабан

Сегодня, 21 октября, в Кармаскалинском районе произошло ДТП с участием дикого животного.

Как сообщили в Минэкологии республики, на трассе Булгаково-Инзер-Белорецк водитель за рулем автомобиля «Мицубиси» сбил перебегавшего дорогу кабана. От удара машина вылетела в кювет. Транспорт получил повреждения, а животное погибло. Ущерб охотничьим ресурсам оценивается в 30 тысяч рублей.

В ведомстве напомнили, если у водителя есть полис ОСАГО, то компенсацию выплатит страховая компания. При этом покидать место происшествия строго запрещено — за это грозит лишение прав на срок до полутора лет или административный арест.

Специалисты призывают водителей быть осторожнее в темное время суток и сообщать о подобных случаях по номерам 112 или (347) 218-04-30.