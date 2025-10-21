В Уфе иномарка сбила пешеходов на «зебре»

Вчера, 20 октября, около 21:00 в Уфе произошло ДТП с пострадавшими. Подробности рассказали в Госавтоинспекции города.

По данным ведомства, 23-летний водитель, управляя автомобилем «BMW X5», поворачивая с улицы Города Галле на проспект Октября, совершил наезд на пешеходов. Отмечается, что они переходили проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу.

В результате аварии травмы получили 49-летняя женщина и 10-летняя девочка. Их госпитализировали в медицинское учреждение.

По факту ДТП начато разбирательство.