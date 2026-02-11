В Уфе сбили мужчину, переходившего дорогу в неположенном месте

Вчера, 10 февраля, в Уфе на улице Машиностроителей произошло ДТП. Подробности рассказали в столичной ГАИ.

По данным ведомства, 39-летняя женщина за рулем «Рено Сандеро» следовала со стороны улицы Орджоникидзе в сторону Интернациональной и совершила наезд на пешехода.

Мужчина 1988 года рождения переходил проезжую часть в неустановленном месте. С различными травмами он обратился в больницу, после оказания помощи его отпустили.

По данному факту проводится административное расследование.