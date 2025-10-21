В Уфе прошел рейд среди курьеров на электросамокатах и мопедах

Водитель тоже не может предугадать действия велокурьера или мопеда. Потому что они не показывают никаких знаков поворота, даже руками не показывают. Создают аварийную ситуацию.

Руслан Нурмухаметов, старший инспектор по пропаганде БДД ОГАИ Управления МВД России по г. Уфе