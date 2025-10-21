В Уфе прошел рейд среди курьеров на электросамокатах и мопедах

Доставка с риском для жизни. Сотрудники Госавтоинспекции Уфы провели профилактический рейд на дорогах города, целью которого стало пресечение нарушений ПДД со стороны курьеров на электросамокатах. Какую опасность они представляют сами себе и окружающим, подробнее в следующем сюжете.
Доставкой продуктов питания на дом пользуются многие уфимцы. Это удобно и быстро. Однако не все курьеры выполняют заказ в рамках правил дорожного движения. Только в этом году к административной ответственности привлечено 537 человек, в том числе и доставщиков, управляющих средствами индивидуальной мобильности. Многие из них передвигались по автомобильным дорогам, что запрещено правилами.
В ходе рейда инспекторы остановили очередного нарушителя на улице Заки Валиди. Он лихо мчался по проезжей части, создавая помехи для автомобилистов. На этот раз сотрудники ГАИ ограничились профилактической беседой.
Так же, как и велосипедисты, курьеры на электросамокатах должны спешиваться, переходя пешеходный переход. Кроме того, им напомнили о необходимости использования защитной экипировки, соблюдении требований дорожных знаков и сигналов светофоров.
Но не все курьеры такие ответственные. Некоторые считают себя полноправными участниками дорожного движения на электросамокатах мощностью менее 0,25 киловатт. Однако о соблюдении ПДД не задумываются, создавая аварийные ситуации. Водители автомобилей порой не могут даже предположить, какой манёвр они совершат.
По дорогам общего пользования могут передвигаться самокаты мощностью более 0,25 киловатт. Их уже приравнивают к мопедам. И они должны быть оборудованы зеркалами заднего вида, световыми приборами и поворотниками. Однако обычных средств индивидуальной мобильности всё же большинство.
Работа курьеров, безусловно, нужна и важна. Они облегчают жизнь многим людям, особенно мамам с маленькими детьми и пожилым, которым тяжело самим выйти в магазин. Но к своим обязанностям нужно подходить с ответственностью, не доставляя неудобств другим людям.
Курьеры на электросамокатах выезжают на проезжую часть, чтобы быстрее выполнить заказ. Но в погоне за рублем они подвергают опасности в первую очередь свою жизнь и здоровье. Многие из них передвигаются без защитной экипировки, и в случае столкновения с автомобилем могут получить тяжёлые травмы. Поэтому, конечно, безопаснее выполнять заказы, двигаясь по тротуару. Но и здесь стоит обращать внимание на пешеходов.