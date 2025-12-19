В Уфе курьера интернет-магазина наркотиков осудили на 14 лет

Иглинский межрайонный суд вынес приговор 19-летнему жителю Уфы, признанному виновным в покушении на незаконный сбыт наркотических средств. Об этом сообщили в прокуратуре региона.

Согласно материалам дела, в марте-апреле 2025 года парень со свои знакомым, работая курьерами интернет-магазина по продаже запрещенных веществ, получили координаты оптовой партии наркотиков. В арендованной квартире на улице Российской в Уфе они расфасовали вещества на мелкие части, а подготовленные дозы разложили по тайникам на территории города.

Сотрудники полиции задержали парня в момент, когда он получал новую партию наркотиков в лесополосе у деревни Подольский Иглинского района. Всего у него изъяли больше 1 кг синтетических наркотиков.

Суд назначил наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Дополнительно осужденный должен будет выплатить штраф в размере 200 тысяч рублей.