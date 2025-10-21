В Башкирии строится современный элеватор на 120 тысяч тонн семян

В Кармаскалинском районе завершают строительство крупнейшего в Башкортостане семеноводческого центра для очистки и сушки зерна. Элеватор может вместить 120 тысяч тонн семян.

Чуть ли не с каждым днём предприятие выходит на ещё большую мощность. Водители грузовиков непрерывно привозят с полей собранный урожай из Кармаскалинского, Гафурийского, Аургазинского и Благоварского районов. Продукцию проверяют тут же в лаборатории на влажность и засоренность. Главное, чтобы там не было насекомых и вредителей.

Предприятие — одно из крупнейших в республике. Начало функционировать в этом году. Первую партию озимой пшеницы приняли в июле. Влажность семян достигает семнадцати процентов, поэтому их сразу же сушат на заводе. Таких комплексов — четыре. Их мощность — 50 тонн в час.

Завод рассчитан для приема и хранения зерновых, зернобобовых и масличных культур. А это 120 тыс. тонн продукции. Производство полностью автоматизировано.

Необходимость в расширении производства, говорят руководители предприятия, назрела по итогам прошлой урожайной кампании. В завод вложили более двух с половиной миллиардов рублей. Проект получил статус приоритетного. Региональные власти компенсируют инвестору затраты на строительство инженерной инфраструктуры, а также содействуют в подключении к сетям газоснабжения.