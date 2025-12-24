В Мечетлинском районе открылся современный дом культуры

В селе Новомуслюмово Мечетлинского района открылся новый современный дом культуры. Его строительство стало исполнением просьбы жителей, обратившихся к Главе Башкортостана в июне 2021 года после аварии с местными артистами.

Объект возводился в рамках нацпроекта «Культура», его стоимость – чуть более 120 миллионов рублей. Торжественная церемония открытия прошла в формате видеоконференции в рамках заседания Совета по культуре при главе республики. Это событие стало значимым предновогодним подарком для развития культурной жизни села.