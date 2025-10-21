В Башкирии отметили День национального танца

В Башкортостане впервые отмечают День национального танца. Праздник учредили не так давно по инициативе Радия Хабирова. На своих страницах в соцсетях глава Башкортостана объяснил, почему была выбрана именно эта дата. 21 октября — это день рождения легендарного танцора и хореографа, заслуженного деятеля искусств РСФСР и Башкирской АССР Файзи Гаскарова. Имя которого теперь носит выдающийся Государственный академический ансамбль народного танца нашей республики. В Башкортостане в мире и согласии проживают представители разных народов. Все они бережно хранят и развивают танцевальные традиции своих предков, рассказывают в танце о том, что понятно без слов и откликается в сердце у каждого, раскрывают душу народа, отметил Радий Хабиров. В Башкортостане национальные танцы живут и как профессиональное искусство, и как дело, что притягивает тысячи ребятишек во всех городах и районах республики. На сцене ГКЗ «Башкортостан» сегодня выступили ведущие коллективы региона.

Кто бы мог подумать, что его личная трагедия станет причиной того, что сотни детей полюбят национальные танцы. Роберт Хамидуллин, в прошлом артист ансамбля Файзи Гаскарова, молодой, подающий надежды танцор, получает травму. Продолжать профессиональную карьеру с которой уже было невозможно. Тогда он решает: если не может танцевать сам, то будет учить этому других.

Вот уже почти 15 лет Роберт вместе с супругой Алиной руководят созданным ими ансамблем «Дарман». Многих из воспитанников знают с детского сада. Сейчас народными танцами занимаются около 100 ребят.

И такое ощущение у ребят неспроста. Роберт Хамидуллин с тщательностью относится к сценическим образам. У себя дома он организовал мастерскую, где изготавливает башкирские атрибуты: хлысты, сабли, колчаны. Воссоздаёт по сохранившимся гравюрам. И выступать, считает хореограф, необходимо в одежде, максимально приближенной к оригиналу.

Лучшие коллективы со всей республики на одной сцене. Многие артисты знакомы с детства. Ведь свой путь в народные танцы они начинают с юных лет, ещё до школы разучивая первые движения, посвящая этому делу всю свою жизнь. И через хореографию передавая историю всего народа.

Именно так думал и Файзи Гаскаров, когда в тридцатые годы прошлого века добился создания башкирского ансамбля народного танца. Он лично ездил по деревням и сёлам, ища ту самую самобытность, которую танцоры воплощают на сцене спустя почти столетие. Файзи Гаскаров умел находить баланс между прошлым и настоящим, обогащая традиционную основу оригинальными идеями.