Лобовое столкновение на трассе в Башкирии унесло жизнь водителя

В Мечетлинском районе сегодня утром, 22 октября, произошло ДТП со смертельным исходом. Авария случилась на 96 км автодороги Корпачево — Месягутово — Ачит.

Как сообщил главный госавтоинспектор региона Владимир Севастьянов, 50-летний водитель за рулем «Лады Ларгус» выехал на полосу встречного движения, где совершил лобовое столкновение с автомобилем «ВАЗ-2114».

К сожалению, 64-летний водитель «ВАЗ» скончался на месте до приезда медиков. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.