В полпредстве Башкирии в Москве прошёл форум «Дома»

В полномочном представительстве Башкортостана в Москве прошел просветительский форум «Дома». Мероприятие, объединившее более 100 студентов, молодых специалистов и успешных земляков, прошло в формате открытого диалога.

Участники обсудили актуальные направления развития республики, перспективные проекты в сферах образования, медицины, бизнеса, медиа и культуры. Молодые люди задавали вопросы, предлагали идеи и получали развернутые ответы от руководства республики и приглашенных экспертов.

Обсудили осуществление стажировок и создание медиапроектов о земляках. Дали старт республиканской акции «Из Башкортостана с любовью», инициированной Радием Хабировым, в рамках которой будет организована отправка продовольственного обоза для студентов и аспирантов из республики, обучающихся в Москве. Студенты обрели важные контакты и услышали из первых уст истории успеха.