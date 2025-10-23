В Башкирии на аэродроме «Первушино» прошла лётно-ознакомительная практика

На аэродроме «Первушино» прошла лётно-ознакомительная практика для 150 кадет из Уфы и Ишимбая. Из 300 ребят, занимающихся на авиатренажерах, отобрали самых подготовленных психологически и физически.

Проект «Небо для смелых!» действует за счет президентского гранта на базе уфимского учебно-методического центра малой авиации. Как правило, именно после полётов основная масса воспитанников выбирает профессию лётчика. Из кадет, получивших навыки пилотирования, более половины поступают в военные и гражданские лётные училища или профильные вузы.