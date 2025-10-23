Учёный из Уфы получил потомство редких питонов

Уфимец получил первое в России потомство черных короткохвостых питонов, включающее и близнецов. Александр Гладких имеет в своей коллекции немало змей. Среди них – редкий экземпляр родом из Юго-Восточной Азии.

Мужчина решил стать первопроходцем и заняться разведением рептилии данного вида. В результате родилась уникальная пара близнецов. В России змей этой породы всего около 25, две из них находятся у Александра. Он работает в Уфимском университете науки и технологий и знакомит студентов с такими уникальными особями.