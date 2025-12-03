Бойцы из Башкирии получили госнаграды в зоне СВО

Награды землякам. В 25-й общевойсковой армии, в составе которой выполняет боевые задачи мотострелковый полк «Башкортостан», прошло награждение отличившихся военнослужащих государственными наградами республики – медалями Шаймуратова. Орденом Шаймуратова наградили командующего 25-й общевойсковой армией.

Позывной «Бурый» – военнослужащий 25-й армии. Он родом из Зианчуринского района и с первых дней участвует в специальной военной операции. Получить государственную награду Республики Башкортостан для него – особая честь.

Среди награждённых есть и позывной «Тукай». Позывной «Павел» родом из Бирского района. Получать высокую награду республики, находясь в зоне проведения специальной военной операции, очень волнительно, признается военнослужащий.

Позывной «Базальт» – внук бойца 112-й Башкирской кавалерийской дивизии. «Сейчас иду по стопам деда, крушим фашистов. Победа, несомненно, будет за нами», – говорит он.

По поручению Радия Хабирова награждение военнослужащих 25-й общевойсковой армии провел советник Главы Республики Башкортостан по вопросам взаимодействия с военнослужащими Алик Камалетдинов.