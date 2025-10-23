В Башкирии стартует второй этап проекта «Герои Башкортостана»
В Башкирии 27 октября начинается второй образовательный модуль проекта «Герои Башкортостана». Участники и ветераны специальной военной операции углубятся в изучение региональной экономики, финансов и основ управления ресурсами для развития республики.
Глава региона Радий Хабиров подчеркнул значимость этого
проекта, отметив, что она является продолжением федеральной программы «Время
героев», инициированной Президентом России.
По его словам, после обучения участников будут рекомендовать на руководящие должности с учетом их предпочтений.
Мы
очень серьёзно и внимательно относимся к проекту «Герои Башкортостана». Это продолжение федеральной кадровой программы «Время героев», которую инициировал Президент России Владимир Владимирович Путин. По числу заявок на участие наша республика заняла первое место в стране. Это говорит о доверии ветеранов СВО к проекту, готовности внести свой вклад в развитие региона. За каждым финалистом мы закрепили наставников из нашей управленческой команды. Рассчитываем дать вам обширные знания о развитии Башкортостана, основах управленческой деятельности. И после обучения будем рекомендовать вас на руководящие должности различного уровня, учитывая ваши предпочтения.
Радий Хабиров, Глава республики Башкортостан
Советник Главы республики, председатель Ассоциации ветеранов
СВО Башкортостана Оскар Ситдиков подчеркнул важность наставничества в
программе.
За каждым финалистом закреплен опытный руководитель из числа
министров или глав администраций.
Это
важный элемент программы, ведь именно через живое наставничество передаются
настоящие управленческие навыки и понимание, как работает система
изнутри. Радий Хабиров не раз приезжал в «Патриот», лично
общался с участниками и участвовал в «Дне
наставника». Мы говорили о целях программы, о поддержке
участников и наставничестве, о возможностях для тех, кто хочет
применять свой опыт в мирной жизни. Стажировки проходили
в министерствах, муниципалитетах, Центре управления республикой
и других структурах. Многие впервые увидели, как принимаются решения
на уровне управления территорией, как формируются бюджеты, реализуются
программы. Для наших героев это был настоящий опыт погружения в реальную
работу. Теперь впереди второй этап обучения. Думаю, участники
с энтузиазмом ждут встречи, чтобы поделиться впечатлениями, обсудить свои
первые успехи и продолжить развиваться вместе.
Оскар Ситдиков, председатель Ассоциации ветеранов СВО Башкортостана
Офицер отметил, что реализация проекта «Герои Башкортостана»
демонстрирует отношение руководства республики к участникам
и ветеранам СВО и к их будущему.
За любыми большими делами стоят конкретные люди, те, кто готов работать, меняться и двигать вперёд нашу республику. Желаю нашим героям удачи в дальнейшем обучении.
Оскар Ситдиков, председатель Ассоциации ветеранов СВО Башкортостана
Напомним, программа «Герои Башкортостана» была запущена по
инициативе Радия Хабирова и призвана помочь ветеранам применить свой боевой опыт
в мирной жизни во благо республики.
По поручению Президента России мы расширяем федеральный проект «Время героев». Будем готовить из числа участников СВО квалифицированных управленцев для работы в государственных и муниципальных органах власти, на предприятиях и в организациях. На передовой закалились их лучшие качества — ответственность, честь, преданность Родине, умение принимать решения в критических ситуациях. Эти навыки сегодня очень важны для руководителя. Участники программы пройдут обучение, стажировки под руководством опытных наставников, а затем — займут достойное место в нашей управленческой команде.