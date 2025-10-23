В Башкирии стартует второй этап проекта «Герои Башкортостана»

Это важный элемент программы, ведь именно через живое наставничество передаются настоящие управленческие навыки и понимание, как работает система изнутри. Радий Хабиров не раз приезжал в «Патриот», лично общался с участниками и участвовал в «Дне наставника». Мы говорили о целях программы, о поддержке участников и наставничестве, о возможностях для тех, кто хочет применять свой опыт в мирной жизни. Стажировки проходили в министерствах, муниципалитетах, Центре управления республикой и других структурах. Многие впервые увидели, как принимаются решения на уровне управления территорией, как формируются бюджеты, реализуются программы. Для наших героев это был настоящий опыт погружения в реальную работу. Теперь впереди второй этап обучения. Думаю, участники с энтузиазмом ждут встречи, чтобы поделиться впечатлениями, обсудить свои первые успехи и продолжить развиваться вместе.

Оскар Ситдиков, председатель Ассоциации ветеранов СВО Башкортостана