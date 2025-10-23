В районах Башкирии продолжается работа по социальной адаптации участников СВО

В Баймакском районе, как и по всей республике, продолжают оказывать помощь участникам и ветеранам СВО. Эксперты Фонда «Защитники Отечества» провели обследование жилья Булата Галина из села Темясово и Димы Баимова из деревни Баимово. В последующем для них создадут комфортные условия для адаптации.