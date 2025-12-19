«Работаем дальше»: в Башкирии подвели итоги Года поддержки участников СВО

В Уфе 18 декабря в конгресс-холле «Торатау» состоялось торжественное мероприятие, посвященное подведению итогов Года поддержки участников специальной военной операции и членов их семей в Башкирии.

На мероприятии выступил Глава региона Радий Хабиров.

Для нас большая честь разделить это важное событие с коллегами и единомышленниками – руководителями филиалов Фонда «Защитники Отечества» со всей России. Выражаю благодарность председателю Фонда, статс-секретарю, заместителю министра обороны Анне Евгеньевне Цивилевой за доверие и возможность принимать в нашей республике Всероссийский семинар-совещание, посвященный поддержке участников СВО и их семей. Государственный фонд «Защитники Отечества» – наш ключевой партнер в этой важной работе. Мы готовы делиться своими наработками и, в свою очередь, перенимать передовой опыт коллег из других регионов. Радий Хабиров, Глава республики Башкортостан

Он отметил, что прошедший год стал временем серьезной работы и проверкой эффективности выстроенной системы поддержки.

В этом году мы дополнили соответствующий перечень 11 новыми мерами. Теперь их стало 54, и они охватывают все сферы жизни наших воинов и их семей. Основных направлений три – медицинская реабилитация, социализация и трудоустройство. Радий Хабиров, Глава республики Башкортостан

Объем финансирования этих мер в республике увеличился с 13,4 млрд рублей в прошлом году до 30,8 млрд рублей в текущем. Основными направлениями работы стали медицинская реабилитация, социализация и трудоустройство. По данным на сегодняшний день, из более трех тысяч вернувшихся участников СВО трудоустроены почти 78%, а 86% прошли диспансеризацию. Особое внимание уделяется ветеранам с инвалидностью: им предоставляются автомобили с ручным управлением, проводится адаптация жилья, создаются условия для занятий адаптивным спортом.

Для комплексной помощи в режиме «одного окна» во всех районах и городах региона открываются Центры поддержки участников СВО и их семей. В них объединены усилия власти, социальных координаторов фонда «Защитники Отечества», представителей Ассоциации ветеранов СВО и других общественных организаций. На сегодня успешно действуют 20 таких центров.

И мы видим, что там, где эти центры работают, помощь становится оперативной, адресной и по-настоящему тёплой. В таких муниципалитетах комплексное сопровождение семей ведется на высоком уровне. Мы видим хорошие показатели по диспансеризации и трудоустройству ветеранов, созданию для них безбарьерной среды. Масштаб стоящих перед страной вызовов предъявляет особые требования к управленческому звену. По поручению Президента мы запустили республиканскую кадровую программу «Герои Башкортостана». Активно привлекаем ветеранов в управленческие команды на всех уровнях. Трое участников СВО возглавили сельские поселения, еще трое стали депутатами Государственного Собрания, 47 – органов местного самоуправления. Радий Хабиров, Глава республики Башкортостан

Созданная в прошлом году Ассоциация ветеранов СВО, в которую уже вступило больше тысячи человек, занимается комплексной помощью участникам спецоперации и их семьям. Координацию всей работы осуществляет межведомственная комиссия. Она ежемесячно проводит выездные заседания с приемом граждан. Вопросы газификации, выделения земельных участков, адаптации жилья и трудоустройства решаются на местах.

С нашими коллегами из филиала Госфонда «Защитники Отечества» по республике мы вместе эффективно реализуем федеральные и региональные меры поддержки. Подтверждение нашего тесного партнёрства – новое просторное специально оборудованное помещение филиала фонда на Советской площади, которое мы сегодня открыли. Мы проводим сотни мероприятий патриотической направленности, участниками которых становятся ветераны СВО и их близкие. В августе совместно с Министерством обороны России провели Дни армейской культуры, охватили концертными программами всю республику. К нам смогли приехать и выступить наши ребята из фронтовых бригад. Тысячи зрителей собрал Всероссийский конкурс «Время героев». Мы издали десятки книг о ратном труде наших земляков, сборник «Музы не молчат. Башкортостан» о композиторах, писателях, художниках, создающих произведения о героях СВО. Это тоже не менее важная моральная поддержка наших воинов, и мы обязательно продолжим эту работу. Радий Хабиров, Глава республики Башкортостан

Радий Хабиров заверил, что поддержка участников СВО и их семей продолжится и после окончания специальной военной операции.

Эту работу мы будем вести непрерывно и после Победы. Нам предстоит сделать эту систему максимально отлаженной и эффективной. Особое внимание уделим помощи бойцам с ранениями, семьям погибших героев. От души благодарю всех, кто вкладывает в это важное дело всю душу – активистов, общественников, волонтёров, предпринимателей, каждого жителя республики. Всесторонняя поддержка героев и их близких – главная задача для власти и общества. Это наш безусловный приоритет и священный долг. Ещё раз всем спасибо. Работаем дальше. Радий Хабиров, Глава республики Башкортостан

В завершение торжественной части он вручил благодарственные письма руководителям муниципалитетов и активистам общественных организаций, после чего состоялся концерт мастеров искусств Башкортостана.