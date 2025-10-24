В Башкирии у водителя школьного автобуса обнаружили поддельные права

В Благовещенске сотрудники ГАИ задержали водителя школьного автобуса с поддельными правами. Об этом рассказал главный госавтоинспектор республики.

Сотрудники остановили 51-летнего мужчину за рулём автобуса, который вёз 23 школьника на экскурсию. Выяснилось, что его водительское удостоверение принадлежит другому человеку.