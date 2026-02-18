В районе Башкирии задержали пьяного водителя школьного автобуса

Вчера днем, 17 февраля, в Дюртюлинском районе инспекторы ДПС остановили автобус «Пежо Боксер» с опознавательными знаками «Дети». Как сообщил глава Госавтоинспекции Башкирии Владимир Севастьянов, у 49-летнего водителя обнаружили признаки алкогольного опьянения.

Выяснилось, что в салоне находились 12 детей, которые ехали из Уфы в Ижевск на соревнования по баскетболу. Водителя отстранили от управления, автобус поместили на спецстоянку.

На него составлен административный материал за управление транспортом в нетрезвом виде. Кроме того, возбуждены административные производства в отношении должностных и юридических лиц, допустивших пьяного водителя к рейсу. Им грозит штраф в размере более 200 тысяч рублей.