В Башкирии в пожарах погибли и пострадали мужчины

В Башкирии за прошедшие сутки зафиксировали два крупных пожара. Об этом рассказали в МЧС региона.

В Дюртюлинском районе в деревне Атачево огнём охватило жилой дом, баню и надворные постройки на улице Полевой. Прибывшие спасатели оперативно ликвидировали горение и госпитализировали 62-летнего мужчину.

Пожар в Зианчуринском районе закончился трагедией. В деревне Яныбаево огнём охватило летний домик размером 8х4 м. На место происшествия прибыли пожарные команды Яныбаевского и Казанбулакского сельсоветов. В сгоревшем помещении нашли тело мужчины. Его личность устанавливается.