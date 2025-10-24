Студенты из Уфы завоевали медали олимпиады по химии в Туркменистане

Студенты Уфимского нефтяного университета стали победителями Международной олимпиады по химии в Туркменистане. Вадим Харисов завоевал золото, набрав самые высокие баллы среди всех участников. Победа в Ашхабаде пополнила его копилку, в которой уже были четыре медали международных олимпиад по химии в Китае, Саудовской Аравии, Швейцарии и Казахстане.

Также студенты Евразийской политехнической школы УГНТУ Ильяс Муталов, Камиль Ахметов и Эмиль Галинуров привезли в Уфу две серебряных и одну бронзовую медали. По словам ребят, эта олимпиада была одной из самых сложных в их опыте. Их конкурентами были 250 студентов из Италии, Великобритании, Ирана, Армении и других стран.