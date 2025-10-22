ВТБ и «Почта Банк» объединяются

Это значит, что клиенты смогут воспользоваться расширенным набором услуг, включая программу лояльности и «семейный банк».
Юридическое присоединение «Почта Банка» состоится в мае 2026 года, до этого периода бренд сохранится. Клиенты получат доступ к услугам в офисах ВТБ и во всех отделениях «Почты России». Сегодня каждый пятый клиент «Почта Банка» уже перешел в ВТБ. В результате клиенты получают доступ к услугам в офисах ВТБ и во всех отделениях «Почты России».
С начала интеграции уже более 200 тысяч пенсионеров по всей стране выбрали ВТБ. Только в Башкирии за 9 месяцев этого года к банку присоединились почти 10 тысяч клиентов старшего поколения. Для них предусмотрены дополнительные преимущества: улучшенные условия по вкладам и накопительным счетам, бесплатная страховка от мошенников, а также приятный бонус при переводе пенсии из «Почта Банка» в ВТБ.
Объединение двух банков – шаг к тому, чтобы финансовые услуги стали ближе, удобнее и выгоднее для всех, особенно для тех, кто ценит надёжность и внимание. В ходе объединения сеть ВТБ в республике увеличится до 44 офисов. А банковские продукты ВТБ будут доступны во всех отделениях «Почты России» в 814 городах и населенных пунктах Башкирии.