ВТБ и «Почта Банк» объединяются

Это значит, что клиенты смогут воспользоваться расширенным набором услуг, включая программу лояльности и «семейный банк».

Юридическое присоединение «Почта Банка» состоится в мае 2026 года, до этого периода бренд сохранится. Клиенты получат доступ к услугам в офисах ВТБ и во всех отделениях «Почты России». Сегодня каждый пятый клиент «Почта Банка» уже перешел в ВТБ. В результате клиенты получают доступ к услугам в офисах ВТБ и во всех отделениях «Почты России».

В результате интеграции клиенты «Почта Банка» смогут использовать продукты, которых до этого не было в арсенале «Почта Банка», выбирать категории и получать повышенный кешбэк по нашей программе лояльности, оплачивать услуги ЖКХ без комиссии, использовать преимущества семейного банка, а также получат более широкую сеть банкоматов для снятия наличных. Станислав Морилов, управляющий ВТБ в Республике Башкортостан

С начала интеграции уже более 200 тысяч пенсионеров по всей стране выбрали ВТБ. Только в Башкирии за 9 месяцев этого года к банку присоединились почти 10 тысяч клиентов старшего поколения. Для них предусмотрены дополнительные преимущества: улучшенные условия по вкладам и накопительным счетам, бесплатная страховка от мошенников, а также приятный бонус при переводе пенсии из «Почта Банка» в ВТБ.

В ВТБ есть такая опция, как кешбэк. Кешбэк для меня – это очень существенно, потому что я могу за месяц сэкономить на тысячи на кешбэке. В этом месяце для меня это очень существенно посещение аптек, поскольку я прохожу дорогостоящее лечение, и покупка дорогих лекарств дает хороший кешбэк. Алла Исаенко, клиент ВТБ